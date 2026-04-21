賃貸住宅の入居では、家賃債務保証会社を利用できないとオーナー（大家）や管理会社から断られることがあります。住む場所が決まらなければ、職に就くことや公的生活支援を受けることも困難に。こうした現状を変えようと、法テラスに携わる専門家と福祉の専門家たち、市民団体が連帯保証を引き受けようと立ち上げたボランティア団体が「あまやどり高知」です。法人設立の経緯、その活動について話を聞きました。リーマンショック以