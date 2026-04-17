「自業自得」が拡散した日今年2月17日、料理研究家のリュウジ氏がXに投稿した一文が、またたく間に拡散した。「クックパッドは殿堂入りやランキング一位になろうがレシピ開発者にほぼ利益がないクソシステムなので自業自得」数万件を超える「いいね」が集まり、「良い料理家が離れるのは当然」「YouTubeに移行した方が報酬がある」という同調の声がリプライを埋めた。背景にあるのは、クックパッドの有料プレミアム会員数の急減だ