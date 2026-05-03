混雑を避けておうちで過ごすゴールデンウィークを楽しむ人が増えています。せっかくの連休、家にいるからこそ楽しめる料理もありますよね。今回は、ワイワイ楽しく囲みたいホットプレートレシピと、おうちで映画館気分を盛り上げるフードをご紹介します。 ▼食卓でジュージュー！「お店級・ミート＆コーンのカラフルライス」 ご飯が炊ければあとは食卓のホットプレートで仕上げるだけ。牛肉とコーン、バターを合わせたペッパーソ