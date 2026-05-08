卵なしで作るフレンチトースト クックパッドで300人以上が絶賛クックパッドニュース

卵なしで作るフレンチトースト クックパッドで300人以上が絶賛

by ライブドアニュース編集部

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この記事の見出しと要約はライブドア社が開発したAIにより自動生成されたものです。実験的な機能のため、記事本文と併せてご確認ください。
  • 卵を使わずに作るフレンチトーストのレシピを紹介している
  • 容器に牛乳や砂糖を混ぜてパンを入れて浸し、フライパンで焼くだけ
  • 「ミルク感たっぷりで想像以上のおいしさ!」などの声が寄せられている
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