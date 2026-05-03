【一度は作りたい！殿堂入りレシピ Vol.119】1000人以上のつくれぽ（つくりましたフォトレポートのこと）が寄せられた「殿堂入りレシピ」。失敗なし＆おいしくできるコツ満載！クックパッドユーザーが大絶賛の神レシピをお届けします。 もも肉よりリーズナブルな手羽元でこってり煮込み！ 鶏もも肉に比べてリーズナブルで旨味もたっぷりある、鶏手羽肉は家計の強い味方。今回はそんな鶏手羽肉を使った簡単なのに、深い味わいの煮