春になると店頭に並びはじめるアスパラ。みずみずしい見た目と豊かな香りが魅力の定番野菜ですが、近年は「ご褒美野菜」として買い求める人も増えているそうです。 そこで今回、クックパッド編集部は産直お取り寄せサービス「食べチョク」主催のアスパラ品評会「アスパラグランプリ2026」にあわせて開催された、プロによる試食会に参加。 全国から集まった選りすぐりのアスパラを実際に味わいながら、おいしく楽しむためのヒ