クックパッドがスタートさせた新たな機能「レシピスクラップ」をめぐり、SNSにレシピを掲載している料理研究家やレシピサイトの運営者らから、「レシピを作った人へのリスペクトを欠くのではないか」といった批判が相次いでいる。この機能は、SNSやウェブ上のレシピのURLなどを取り込むと、AIが材料や手順を抽出し、アプリ内に整理・保存できるというもの。保存されたレシピは非公開で、元の投稿へのリンクも表示される仕組みだ。