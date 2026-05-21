札幌・西警察署は2026年5月20日、札幌市の地下鉄駅で面識のない20代女性のズボンに唾液をつけた器物損壊の疑いで、札幌市西区発寒の会社員の男（32）を逮捕しました。男は2026年3月10日午後10時10分ごろ、札幌市西区の地下鉄「宮の沢駅」のエスカレーターで、20代女性のズボンの後ろ部分に唾液を付着させた疑いが持たれています。被害に気付いた女性が同日警察に相談し、防犯カメラの映像などから男が浮上しました。そ