富士フイルムは１６日、インスタントカメラ「チェキ」シリーズのエントリーモデルの新製品「インスタックスミニ１３」を、２４日に発売すると発表した。一部機種のみだったセルフタイマー機能を新たに搭載して「自撮り」をしやすくし、若年層の需要を開拓する。セルフタイマーは２秒と１０秒の選択が可能。ボディーは立体的で親しみやすいすいデザインを採用し、ピンクやパープルなどのパステルカラーを５色用意した。想定