5月1日に公開された『プラダを着た悪魔2』が、世界中で大ヒットを記録。日本でも、映画館は連日、ほぼ満席状態が続いている。【写真】すっかり洗練された？ 20年前の前作に出演したアン・ハサウェイ「本作品は2006年に公開された『プラダを着た悪魔』の続編です。アン・ハサウェイ演じる主人公アンディが、ファッション雑誌のカリスマ編集長・ミランダのもとで奮闘する姿に勇気づけられる人も多く、不朽の名作との呼び声も高い。