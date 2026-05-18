子ザルのパンチくん人気で賑わう、千葉県の市川市動植物園。5月17日、同園のサル山内に侵入者があり騒動となっている。【写真】サル山に無断で侵入した着ぐるみと同じ、「東京上陸」とする男着ぐるみを着た男がパンチくんのサル山に侵入同園は17日に公式Xを更新し、《本日10:50頃、サル山内に侵入者がありました。当該侵入者を含む2名を、警察官に引き渡しましたのでお知らせします》と報告。騒動はあったものの、《一部観覧エ