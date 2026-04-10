OM-5 Mark II用 E&Iクリエイション株式会社（2ndfocus）は、OM SYSTEMのミラーレスカメラ2モデルに対応するグリップ一体型ベースプレートを4月10日（金）に発売した。価格は1万4,800円から。 カメラアクセサリーブランド「YUWOOD（ユーウッド）」の新製品。グリップに天然の黒檀、ベースプレートに金属を採用した。 グリップは手に馴染みやすく、長時間の撮影でも快適な