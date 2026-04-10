OM-5 Mark II用

E&Iクリエイション株式会社（2ndfocus）は、OM SYSTEMのミラーレスカメラ2モデルに対応するグリップ一体型ベースプレートを4月10日（金）に発売した。価格は1万4,800円から。

カメラアクセサリーブランド「YUWOOD（ユーウッド）」の新製品。グリップに天然の黒檀、ベースプレートに金属を採用した。

グリップは手に馴染みやすく、長時間の撮影でも快適なホールド感が得られるという。天然木のため、使い込むほどに質感や光沢が深まるとしている。

装着したままでバッテリーおよびメモリーカードの交換が可能。

ベースプレートはアルカスイス互換形状となっており、形状が合う雲台などで着脱が容易。さらにベースプレート部にストラップホールを備え、縦位置・横位置のいずれの撮影スタイルにも対応する。

マニュアルフォーカス時代のフィルム一眼レフカメラを思わせるスタイリングの「OM-3」については、ボディにグリップが存在しない。元来のシンプルなデザインを愛でるのも良いが、重いレンズを装着するときなど、たまにはこうしたアイテムでグリップを増設するのも悪くないだろう。

OM-5 Mark II用

OM-3用

カラー：ブラック、シルバー 素材：アルミニウム合金、黒檀 外形寸法：124×55×61mm 重量：約59gカラー：ブラック、シルバー 素材：アルミニウム合金、黒檀 外形寸法：138×54×56mm 重量：約68g