【ワシントン共同】米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は6日、ヘグセス国防長官と7日朝に記者会見すると明らかにした。米メディアによると、会見はその後、中止が決まった。理由は不明。トランプ大統領は7日をイランとの交渉期限とし、進展がなければ全ての発電所や橋を破壊すると警告しており、突然の予定変更が臆測を呼んでいる。ケイン氏は6日、ホワイトハウスでのトランプ氏によるイラン情勢に関する記者会見に同席