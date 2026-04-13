3回にラッシングがABS要求→失敗、キムも要求→失敗【MLB】ドジャース ー レンジャーズ（日本時間13日・ロサンゼルス）ドジャースは12日（日本時間13日）、本拠地でのレンジャーズ戦に臨んだ。大谷翔平投手が初回先頭打者アーチを放って先制。しかし逆転を許して迎えた3回。LA実況席が思わず苦言を呈する場面があった。今季3度目の先発となった佐々木朗希投手が初回先頭から2者連続で走者を許すも、どうにか凌いで無失点に抑え