ベテラン機A-10、イランで大活躍!?アメリカ軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は2026年3月19日に行われた記者会見で、同国空軍のA-10「サンダーボルトII」攻撃機が、イラン海軍の高速艇の掃討任務に就いていることを明らかにしました。A-10をめぐる“評価”が大きく変わってきています。【これが持ち味！】低空でズドドドやるA-10の「巨大な機関砲」（写真）A-10は、ベトナム戦争の際に地上部隊への火力支援を行え