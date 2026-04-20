【ブンデスリーガ】バイエルン 4−2 シュトゥットガルト（日本時間4月20日／アリアンツ・アレーナ）【映像】怪物FWケイン、相手の隙を突いて一瞬でゴールする瞬間バイエルンに所属するイングランド代表FWハリー・ケインが、ストライカーとしての嗅覚を見せつけた。こぼれ球に対して、相手DFよりも素早く反応した“したたかな一撃”が話題となっている。バイエルンは日本時間4月20日、ブンデスリーガ第30節でシュトゥットガルトと対