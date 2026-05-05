5日、米ワシントン近郊で記者会見するヘグセス国防長官（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ヘグセス米国防長官は5日の記者会見で、緊張が高まっているイラン情勢を巡り、停戦は「終わっていない」と述べ、維持されているとの認識を示した。同席した米軍制服組トップのケイン統合参謀本部議長は「大規模な作戦を再開する基準に達していない」と説明した。ヘグセス氏は米国がホルムズ海峡で始めた船舶通過の支援措置に関し、イ