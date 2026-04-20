欧州サッカー欧州サッカーのドイツ1部バイエルン・ミュンヘンは19日（日本時間）、ブンデスリーガ第30節でシュツットガルトと本拠地で対戦し、4-2で勝利。4試合を残し、通算35回目のリーグ優勝を決めた。この試合では日本代表の26歳、DF伊藤洋輝が先発フル出場。世界的な超名門クラブでタイトルを獲得した快挙に、ネット上の日本ファンが沸いた。リーグ首位を独走してきたバイエルンは前半22分に先制を許すも、同32分にMFラフ