好パフォーマンスを披露したバイエルンGKマヌエル・ノイアーに対し、ビンセント・コンパニ監督が賛辞を贈っている。『uefa.com』が伝えた。7日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ準々決勝第1戦でバイエルンはレアル・マドリーのホームに乗り込んだ。前半41分に鮮やかな連係から最後はFWルイス・ディアスが決めて先制すると、後半1分にはFWハリー・ケインがミドルシュートを沈めてリードを2点差に広げる。29分にFWキリアン・ム