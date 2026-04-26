佐々木朗希は3発を浴びたが勝ち投手の権利を得た(C)Getty Imagesドジャースの佐々木朗希が現地時間4月25日、本拠地でのカブス戦に先発登板。今季初勝利の権利を得たものの、自己ワーストなる3被弾。4失点という内容だ。【動画】158キロを打ち返される！佐々木朗希が鈴木誠也に先制ソロを浴びるシーン2回に鈴木誠也に158キロの直球を左中間へ運ばれるソロで先制されると、3回にマイケル・ブッシュに適時打を浴びて0−2。マッ