イギリス遠征中の日本代表は29日、ロンドン市内でトレーニングを行った。体調不良のため練習欠席が続いていたMF佐藤龍之介(FC東京)が初めて練習に参加。ようやく27人揃って全体練習を行い、31日のイングランド戦に向けて再始動した。日本代表は28日にスコットランド・グラスゴーのハムデン・パークでスコットランド代表と対戦した後、同日中にロンドンに移動。一夜明けた29日夕、イングランド戦が行われるウェンブリー・スタジ