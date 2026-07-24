前田大然
大阪府南河内郡太子町出身のプロサッカー選手。1997年10月20日生まれ。Jリーグ・松本山雅FC所属。日本代表。ポジションは、フォワード。
2026年8月8日
2026年8月5日
2026年8月4日
2026年8月2日
2026年7月31日
2026年7月29日
2026年7月28日
2026年7月27日
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守田・前田の加入でプレミアリーグの日本人選手が8人に拡大
タイ大手スポーツメディア『Siamsport』が「サムライの黄金時代が幕を開ける」と報道
サッカーダイジェストWeb
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前田大然のイプスウィッチ加入動画、締めの文字演出にSNSで笑いの声
加入動画は和の演出が続いた末、銅鑼の音とともに丸ゴシック体で名前が出現
FOOTBALL ZONE
2026年7月26日
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前田大然がプレミアリーグ加入、日本人選手は計8人に拡大し韓国も驚き
守田英正のハル加入に続く移籍で三笘薫や遠藤航ら計8人がプレミアに集結
サッカーダイジェストWeb
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セルティック地元メディアがJリーグ補強の継続を強く主張
専門サイト67 HAIL HAILはJリーグからの補強継続を強く支持している
サッカーダイジェストWeb
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前田大然のプレミア移籍にセルティック指揮官が「本当に残念だ」と惜別
セルティックのオニール監督は「いなくなって本当に残念だ」と本音を漏らした
サッカーダイジェストWeb
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前田大然がイプスウィッチ加入、日本人選手のプレミア所属が8人に
守田英正のハル加入に続く移籍でSNS上では歓喜の声が相次いでいる
サッカーダイジェストWeb
2026年7月25日
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前田大然がイプスウィッチへ完全移籍、夢のプレミアリーグ挑戦へ
セルティックで5連覇に貢献し、W杯でも2大会連続ゴールを決めた前田は
スポニチアネックス
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前田大然、プレミアリーグのイプスウィッチと3年契約「すべてささげる」
移籍金は800万ポンド（約17億4000万円）で契約は2029年6月まで
SOCCER KING
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セルティックFW前田大然がイプスウィッチへ、24時間以内に発表の見込み
英スカイ・スポーツは、イプスウィッチへ約21億8000万円で移籍するとを報じた
FOOTBALL ZONE