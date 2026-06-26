谷口彰悟
谷口彰悟は、川崎フロンターレに所属するプロサッカー選手。1991年7月15日生まれ、熊本県出身。
2026年8月9日
2026年7月29日
2026年7月27日
2026年7月23日
2026年7月20日
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谷口彰悟がW杯前に母から受けた「決勝まで行け」の無茶振りを告白
BTSファンの母親から「決勝まで行って」とハーフタイムショーのために厳命されていたと告白
FOOTBALL ZONE
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35歳・谷口彰悟がW杯で痛感した世界との差と、森保監督が贈った感謝の言葉
日本はブラジルに敗れ、谷口氏は技術・フィジカル面での成長が必要と語った
サッカーダイジェストWeb
2026年7月19日
2026年7月17日
2026年7月1日
2026年6月30日
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W杯ブラジル戦後に谷口彰悟と泉里香がハグ「本当にこの夫婦は別格に素敵」
谷口彰悟と妻で女優の泉里香が、観客席で気持ちのこもったハグ
ココカラネクスト
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日本代表がブラジルに敗戦 ベスト16進出とならず
テレビ東京スポーツ
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日本代表がブラジル戦へ スタメン11人にSNS「勝つ気満々じゃないか」
冨安健洋や上田綺世らベストメンバーで真っ向勝負に臨む
FOOTBALL ZONE