中村敬斗
中村敬斗は、2000年7月28日生まれのサッカー選手。千葉県出身。ポジションはフォワード。
2026年8月7日
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中村敬斗がランスに合流も、移籍市場閉幕前に離脱の可能性
専門メディアは今夏の移籍市場内にランスを離れる可能性が高いと報じた
FOOTBALL ZONE
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スタッド・ランス会長が中村敬斗の残留可能性を示唆、移籍金が交渉の壁に
移籍金2500万ユーロが交渉の障壁となり、解決策が見つからなければ
東スポWEB
2026年7月30日
2026年7月29日
2026年7月26日
2026年7月25日
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千葉県警が中村敬斗に密着した舞台裏映像がSNSで話題に
7月21日のイベントには約5000人が集まり大盛況となったとのこと
サッカーダイジェストWeb
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中村敬斗のマルセイユ移籍、1500万ユーロの移籍金が交渉の壁に
マルセイユが関心を示すが、ランスは最低1500万ユーロ（約28億円）を要求しているとのこと
サッカーダイジェストWeb
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中村敬斗の移籍交渉が難航、ランスが設定した移籍金の高さが壁に
仏メディアによると移籍容認の一方で最低約46億6000万円を要求という
FOOTBALL ZONE
2026年7月24日
2026年7月23日
2026年7月22日
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中村敬斗がＷ杯後怒濤のイベント出演の理由告白「サッカーの未来つながる」
W杯で全4試合先発した中村は日本サッカーの未来につなげたいとの思いで
デイリースポーツ
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中村敬斗の警官姿で5000人集まる大盛況も「サッカーに集中して」の声
週刊女性PRIME
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中村敬斗 単独インタビューで移籍オファーに言及「話は届いています」
現在フランス2部のクラブに所属する状況で、必要とするクラブに行きたいと言及
スポニチアネックス