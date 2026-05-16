嵐の二宮和也（42）が16日、Xを更新。「本日風間俊介氏が来訪。」と同日、京セラドーム大阪で開催されたARASHILIVETOUR2026「WeareARASHI」大阪公演に、風間俊介（42）が駆けつけたことを報告した。二宮と風間は同期で、誕生日も同じ6月17日の上、血液型も同じA型で、20年以上の付き合いがある。二宮は「公演終了後S氏A氏N氏と共に風呂に入り史上初（多分）の楽屋挨拶（？）を成し遂げる」と、風間が嵐のメンバー3人と一