伊東純也
伊東純也は柏レイソル所属のサッカー選手。神奈川県出身で1993年3月9日生まれ。
2026年7月23日
2026年7月21日
2026年7月19日
2026年7月18日
2026年7月14日
2026年7月13日
2026年6月30日
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森保ジャパンMF伊東純也 敗戦に悔し涙止まらず「本当にもったいない」
MF伊東純也は、試合後に「個々の力がまだまだ足りない」と言及
スポニチアネックス
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日本代表がブラジルに敗戦 ベスト16進出とならず
テレビ東京スポーツ
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日本代表・町野修斗がブラジル代表戦で途中出場 W杯初出場
78分に伊東純也と交代でピッチに立ち前回大会の悔しさを晴らした
SOCCER KING
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佐野海舟が独力で圧巻ゴール ネット「鎌田&佐野のが上じゃない?」
佐野海舟がカゼミーロを置き去りにしてミドルシュートを決めた
FOOTBALL ZONE
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日本代表がブラジル戦へ スタメン11人にSNS「勝つ気満々じゃないか」
冨安健洋や上田綺世らベストメンバーで真っ向勝負に臨む
FOOTBALL ZONE
2026年6月27日
2026年6月26日
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W杯で日本対ブラジルが決定 ブラジル国内のリアルな警戒と勝利予想
ブラジル国内では日本を「もう弱くない」と見る意見が多数派だという
サッカーダイジェストWeb
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サッカー日本代表・森保一監督「勝つことを考える 1位通過を目指したい」
「1位通過を目指したい」と語り勝利へのスタンスを貫くと述べた
テレビ東京スポーツ