ホルムズ海峡の航行が困難になっていることを受け、オマーン沖に停泊するタンカー＝10日（ロイター＝共同）【ワシントン共同】ロイター通信は10日、ホルムズ海峡の通航を可能にするため海運業界が要請している船舶への護衛について、米海軍が拒否していると報じた。連日要請を受けているものの「現時点では攻撃を受けるリスクが極めて高い」と判断しているという。トランプ米大統領は護衛に前向きな姿勢を示しているが、ロイタ