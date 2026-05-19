「2ちゃんねる」開設者で元管理人の「ひろゆき」こと西村博之氏（49）が19日、Xを更新。中東情勢悪化によるナフサ供給不安問題をめぐり、政府のスタンスを痛烈に皮肉った。ひろゆき氏は、ナフサの調達難により水道管価格が高騰するなどし、福岡県飯塚市で工事の入札が中止されたことなどを報じた、西日本新聞のネット記事を添付。「ナフサ不足による問題が現実に起きてるのに、頑なに認めない政府と信者って凄いよね」とつづった。