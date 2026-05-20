5月場所の土俵が2横綱1大関の不在となるなか、角界関係者の間で注目されるのは場所前に暴力問題の処分が下された元横綱・照ノ富士の伊勢ヶ濱親方の動向だ。新部屋建設の巨大プロジェクトに新たな動きが出てきた。【写真】東京・両国、元照ノ富士の新部屋建設予定地建築物の用途は〈興行所、店舗、事務所、寄宿舎、住宅〉相撲の聖地、東京・両国で"建設予定の相撲部屋"について近隣住民への説明会が開かれたのは、4月末のことだ