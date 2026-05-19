イラン政府がホルムズ海峡の通航を管理するという名目で設立したという「ペルシャ湾海峡庁（PGSA：Persian Gulf Strait Authority）」のX（旧ツイッター）アカウントが18日（現地時間）、開設された。このアカウントには同日正午ごろ、英語とペルシャ語で「神の名でペルシャ湾海峡庁（PGSA）の公式Xアカウントが本日より活動を開始する」とし「ホルムズ海峡の通航と最新の展開状況に関するリアルタイムのアップデートを望むならフ