筆者が現在メインで使用しているスマホはAndroidですが、家族などとの予定の共有はiCloudカレンダーで行っています。iPhoneも使っているので、そちらで予定を見たり追加したりすればよいのですが、メイン端末でサクッと確認できるのが理想的。そこで、筆者はアプリを使ってAndroidから閲覧できるように設定しています。 ポイントとなるのは、「CalDAV」というカレンダーやタスクを複数端末で共有するための通