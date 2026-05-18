5月13日、元乃木坂46で女優、モデルの齋藤飛鳥（27）が、『Miu Miu Jazz Club 東京』のカクテルレセプションに出席。その際、齋藤が身にまとった衣装が、さまざまな意味で“驚き”だと話題になっている。ミュウミュウ銀座店で開催された同イベントには、大政絢（35）や白石聖（27）ら豪華メンバーが華やかに集った。そんななか齋藤は、ブルーとグレーの色合いが涼しげなセットアップで登場。ノースリーブシャツにショート丈のトッ