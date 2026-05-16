ナフサは、プラスチックや合成ゴム、塗料、接着剤などの原料となる石油化学の基盤物資だ。日本のナフサ調達は中東に大きく依存しているため、中東情勢の緊迫は、日本の経済活動にすでに大きな影響を与えている。ナフサ不足の問題は、すでに「現代ビジネス」への投稿でも何度か述べたが、事態は改善されず、いくつかの分野では現実の問題となっている。高市政権はこの事態を一体どうするつもりか？以下では、具体的にどのような問題