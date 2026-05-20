栃木県上三川町の強盗殺人事件で、逮捕された夫婦が事件前に実行役とみられる少年らを脅すような行動をとっていたことがわかりました。【映像】脅すような行動をとっていたという容疑者の夫婦竹前海斗容疑者（28）と妻の美結容疑者（25）は、14日、16歳の少年4人らと共謀して、上三川町の住宅に押し入り、富山英子さん（69）を殺害した疑いがもたれています。竹前容疑者らは犯行前、栃木県内で少年らと会っていましたが、そ