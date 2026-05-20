劇的な逆転優勝の影で、旗手怜央の存在感は薄まるばかりだ。セルティックは５月16日、スコットランドリーグ最終節で首位ハーツとの天王山に臨み、３−１で逆転勝利。５年連続、通算56回目の優勝を決めた。先制を許したものの、PKで追いつき、タイスコアでハーフタイムに突入したセルティックは、終盤に前田大然が勝ち越し弾。当初はオフサイドでゴールが認められなかったが、VAR介入の結果で判定が覆った。喜びを爆発させた