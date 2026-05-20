日本テレビ系朝の情報番組「ＺＩＰ！」（月〜金、午前５時５０分）が２０日に生放送された。冒頭で総合司会の水卜麻美アナウンサーと水曜パーソナリティーの俳優・戸塚純貴が屋外から番組開始のあいさつ。水卜アナは「もう朝から汐留は２０度超えているという情報もあります」と紹介した。ネクタイを締めてビシッとスーツ姿で決めた戸塚が「僕も家を出るときＴシャツに短パン、ビーチサンダルで…もう海に行くみたいな格好で