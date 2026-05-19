カルビーがスナック菓子「ポテトチップス」など主力商品のパッケージを白黒に変えると発表し、ネットで大きな話題を呼んだ。パッケージ変更の背景には、中東危機で印刷インクの原料である溶剤や樹脂の品薄状態がある。インク用溶剤の原料にあたる原油やナフサは輸入に頼っているが、政府は「日本全体として必要な量が確保されている」「目詰まり解消が進んでいる」と主張。だが、インフルエンサーのオオサ