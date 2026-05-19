「クマがいる」。その一言で場の空気が一変、サッカーの試合をしていた選手や保護者ら100人が避難する騒ぎになった。2026年5月19日放送の「DayDay.」（日本テレビ系）は当日の様子を振り返る。中学生の試合中に出没、中止に番組は、17日午後2時半すぎに長野県上田市で行われていた中学校のサッカーの試合中に、林から顔をのぞかせるクマの姿を映し出す。撮影したのは偶然居合わせたテレビ信州の田中健次記者。試合をしているグラウ