レビアニメ『葬送のフリーレン』第2期の第7話「神技のレヴォルテ」（通算35話）が、本日6日に日本テレビ系で放送される。通常編成と異なり6日深夜0時(6日24時／7日午前0時)に放送され、本編配信も通常より30分遅い3月7日午前0時30分からスタートとなる。あわせて、あらすじ＆先行場面カットが公開され、強力な魔族との戦いが始まる。【画像】強そうな手下！新たな魔族2人登場公開された『フリーレン』場面カット公開された