人気アニメ『名探偵コナン』の毛利蘭役などで知られる声優の山崎和佳奈さんが、4月18日に死去した。61歳。15日、所属事務所・青二プロダクションが報告した。これを受け、現在テレビアニメで代役を務めている『ワンピース』ナミ役で知られる声優・岡村明美が、後任として今後も担当することが発表された。【写真】亡くなった生前の山崎和佳奈さん＆『コナン』毛利蘭役の後任務める岡村明美アニメ公式サイトでは、「今後の毛利