小泉防衛大臣は日本人の退避に備え自衛隊機を派遣する準備をしていると明かしました。【映像】ジブチに向かうC2輸送機小泉大臣は自身のSNSで、自衛隊の部隊を進出させるルートの検討、使用する機体や要員の選定など、出国に向けた調整に入ると表明しました。また、防衛省・自衛隊は、「ここ数日の情勢の緊迫化を踏まえ、自衛隊機による邦人輸送を実施する可能性が高まっている」として、準備を加速するとSNSに投稿しました。