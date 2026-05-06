陸上自衛隊第1師団の第1普通科連隊がX（旧ツイッター）に公開した部隊のロゴ【北京共同】6日付の中国共産党機関紙、人民日報系の環球時報は社説で、陸上自衛隊が使用を中止した第4中隊のロゴについて「戦闘的な雰囲気に満ちており、自衛隊が専守防衛の原則を放棄した一例だ」と批判した。ロゴは第1師団の第1普通科連隊（東京都練馬区）がX（旧ツイッター）で公開した。迷彩服を着たゾウが小銃を持ち、人の頭蓋骨や青い炎を配し