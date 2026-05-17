京都府警舞鶴署は１６日、海上自衛隊舞鶴地方総監部の２等海尉（３４）（京都府舞鶴市）を道路交通法違反（酒気帯び運転）の疑いで現行犯逮捕した。容疑を認めているという。発表では、２等海尉は１６日午前０時４５分頃、舞鶴市内の市道で、酒気を帯びた状態で自転車を運転した疑い。ふらつきながら走行していたため、署員が職務質問したところ、呼気から基準値を超えるアルコール分が検出された。同総監部は「事実関係を確