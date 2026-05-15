日本の大型タンカーが14日、ホルムズ海峡を通過したと、日本政府が同日発表した。米国・イスラエルとイランの間の戦争が始まって以降、日本のタンカーがホルムズ海峡を抜けたのは先月29日の出光興産の「出光丸」に続いて2隻目。高市早苗首相はこの日、自身のX（旧ツイッター）で「ペルシャ湾に滞留していた日本関連船舶1隻が14日、ホルムズ海峡を無事通過し、ペルシャ湾外へ退避し、日本へ向けて航行している」とし「4人の日本人乗