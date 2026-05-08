7日、JR秋田駅前で不発弾のようなものが見つかったと警察に通報があり、周辺への立ち入りが一時規制されました。陸上自衛隊の協力を得て警察が調べた結果、見つかったのは砲弾とわかり、その後、回収されました。現場は秋田市千秋久保田町のマンションのモデルルームの解体工事現場です。秋田中央警察署の調べによりますと、7日午後6時ごろ、「地中から不発弾のようなものを発見した」と工事関係者から警察に通報がありまし