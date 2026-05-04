私たちは日々膨大な情報にさらされ、気づかぬうちに頭の中が混乱していることも少なくない。そんなモヤモヤを脱する方法として「アウトプット」が注目されている。アウトプットの方法やメリットについて解説する。※本稿は、元幹部自衛官のわび（著）、精神科医のTomy（解説）『元幹部自衛官が教える メンタルが壊れない23の習慣』（朝日新聞出版）の一部を抜粋・編集したものです。情報のアウトプットがもたらすメンタルへのメリ