巨人からポスティングシステムを使用して大リーグ・ブルージェイズに移籍した岡本和真内野手が１日放送のフジテレビ「ジャンクＳＰＯＲＴＳ」に出演。大リーグ球団との交渉の裏側などを明かした。ブルージェイズとは期限ぎりぎりの１月３日（日本時間４日）に合意が報じられた。番組では４年総額約９３億円（金額は推定）とされる契約内容が岡本の予想の２倍の金額だったと紹介。ＭＣの浜田雅功に「自分が思っていたより上（の