◇ア・リーグブルージェイズ6―7ヤンキース（2026年5月18日ニューヨーク）ブルージェイズの岡本和真内野手（29）が18日（日本時間19日）、敵地でのヤンキース戦に「3番・三塁」で先発出場し、4打数1安打3三振に終わった。試合も6―7で敗れて連勝は2で止まった。3三振は4三振した4月3日（同4日）ホワイトソックス戦以来今季2度目。岡本はニューヨーク初見参で、ヤンキースとも初対決。伝統球団相手の活躍に期待がかかった