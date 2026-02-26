高校在学中に国家試験の「技能検定2級」に合格した7人に対し、県は「高校生技能振興奨励賞」を贈りました。 【写真を見る】高校在学中に技能検定2級に合格、7人を表彰大分県「高校生技能振興奨励賞」 この賞は、技術の継承や県内就職の促進を目的に創設されたものです。今回は「建築大工」と「機械保全」の職種で合格した7人が対象となりました。 26日は県庁で表彰式が行われ、受賞者を代表して鶴崎工業高校の桑野遼人さんが